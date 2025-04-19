أن بي ايه: هيت وغريزليز يحسمان آخر بطاقتين في الأدوار الإقصائية

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : سجل تايلر هيرو 30 نقطة وقاد ميامي هيت إلى بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز مثير على أتلانتا هوكس 123 114 بعد التمديد، الجمعة ضمن ملحق التأهل (بلاي إن) في المنطقة الشرقية.

وبعد صحوته اثر عشر خسارات متتالية في شهر آذار/مارس وبلوغه ملحق التأهل، سيواجه هيت في الدور الأول من البلاي أوف كليفلاند كافالييرز بطل الشرقية.

وأصبح ميامي هيت أول فريق يحتل المركز العاشر في منطقته خلال الموسم العادي، ثم يبلغ البلاي أوف، بعد فوزين خارج أرضه على شيكاغو بولز الأربعاء ثم أتلانتا.

وذهبت البطاقة الأخيرة في المنطقة الغربية إلى ممفيس غريزليز الفائز على دالاس مافريكس 120 106.