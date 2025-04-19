شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة تكشف معاناة الأهلي تحت "أشعة الشمس" قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى الفترة الأخيرة 17 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا، وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى سبع هزائم وتعادل فى 8 لقاءات، وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسرالأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الأبطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً ، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بآخر مباراة بدور المجموعات.

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 عصراً، وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة السابقة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى، ثم عاد وواجه صن داونز فى دور المجموعات بدوري الأبطال وخسر بخماسية مقابل هدفين ثم واجه صن دوانز مرة أخري ولكن فى بطولة دوري السوبر الافريقى وتعادل سلبياً فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات

ثم تعادل الاهلى سلبياً مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.