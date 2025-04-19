شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لإعلان الدور النهائي لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقف النهائي لمعسكر منتخب مصر الأول، المقرر انطلاقه في 2 يونيو المقبل من عدمه، وفي حالة إلغائه سيتم إقامة الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس عاصمة مصر فى تلك الفترة من 2 إلى 10 يونيو.

وانتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر، وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وهى: بتروجت، مودرن سبورت، البنك الأهلي، إنبي، حرس الحدود، الإسماعيلي، سيراميكا ، طلائع الجيش.



ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 22 و23 أبريل الجاري، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل ، وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي على النحو التالي:سيراميكا امام بتروجت ، و مودرن سبورت أمام البنك الأهلي و الإسماعيلي أمام طلائع الجيش ، إنبي أمام حرس الحدود.