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رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لإعلان الدور النهائي لكأس عاصمة مصر

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رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لإعلان الدور النهائي لكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقف النهائي لمعسكر منتخب مصر الأول، المقرر انطلاقه في 2 يونيو المقبل من عدمه، وفي حالة إلغائه سيتم إقامة الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس عاصمة مصر فى تلك الفترة من 2 إلى 10 يونيو.

وانتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر، وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وهى: بتروجت، مودرن سبورت، البنك الأهلي، إنبي، حرس الحدود، الإسماعيلي، سيراميكا ، طلائع الجيش.


ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 22 و23 أبريل الجاري، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل ، وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي على النحو التالي:سيراميكا امام  بتروجت ، و مودرن سبورت أمام  البنك الأهلي و الإسماعيلي أمام  طلائع الجيش ، إنبي أمام  حرس الحدود.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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