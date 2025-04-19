شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، ضيفا ثقيلا على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز لتعزيز أماله في بلوغ نهائي البطولة القارية.

ويقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

وسيتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول فى تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس في التاسعة مساء الجمعة المقبلة باستاد الدفاع الجوى.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم رمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والمغربي محمد الشيبي من أجل اقتناص نتيجة إيجابية من معقل أورلاندو.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب نجمه إبراهيم عادل هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد 5 أهداف للإصابة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح رابع أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال والتتويج باللقب، والذى طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الليلة قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

ومن جانبه، طالب خوسيه ريفيرو، المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس لاعبيه بضرورة احترام منافسهم الليلة مؤكداً أنه فريق يضم بين صفوفه كوكبة من النجوم مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز الليلة لتسهيل مهمة فريقه قبل لقاء الإياب بالقاهرة.

ويعتمد أورلاندو على تألق جناحه الموهوب ريليبوهيلي موفوكينج هداف الفريق برصيد 3 أهداف بجانب الحارس شايني سيفو ولاعب الوسط موهاو نكوتا.

وستكون خبرة نادي أورلاندو بيراتس في الملاعب الإفريقية الصعبة عاملا حاسما في مباراة الإياب بالقاهرة، ويظهر أداؤهم الأخير قوة ذهنية كبيرة، حيث فازوا في آخر ثلاث مباريات خارج ملعبهم في دوري أبطال أفريقيا، من دون أن تهتز شباكهم