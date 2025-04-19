شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بـ"شخصية البطل" لإنهاء "كابوس الثالثة عصرا" أمام صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على صن داونز، فى الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز اليوم لتعزيز فرص بلوغه للمباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

ويسعى الأهلي ، حامل لقب الموسمين الأخيرين، لتأكيد هيمنته القارية والاقتراب من نهائي جديد، بينما يطمح صن داونز للثأر من العملاق المصري ومواصلة عروضه القوية هذا الموسم.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى ذهاباً وإياباً بهدف دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما بدأ صن داونز مشواره بالبطولة بتخطى عقبة مبابان سوالوز بطل إسواتيني بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد في دور الـ"32"، وفى دور المجموعات تعادل صن داونز مع مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو سلبياً ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ثم فاز على الرجاء المغربى بهدف دون رد ثم خسر من بطل المغرب بهدف دون رد ثم فاز على مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ، وتخطى صن داونز عقبة الترجى التونسى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق الفوز اليوم لتعزيز فرص بلوغهم المباراة النهائية للبطولة حيث تقام مباراة الإياب بين الاهلى وصن داونز في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الاهلى في لقاء اليوم على معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة ، ويتسلح كولر بأوراقه الرابحة أمام بطل جنوب أفريقيا المتمثلة فى قدرات نجمه إمام عاشور هداف الفريق في دوري الأبطال برصيد 5 أهداف، من أجل صناعة الفارق في وسط الملعب، بجانب مهارات المغربي أشرف بن شرقي في الجبهة اليسرى.

على الجانب الأخر، يقود صن داونز المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو، الذي وصل لنهائي النسخة الماضية مع الترجي التونسي وخسر اللقب أمام الأهلي.

ويعول صن داونز على قدرات أبرز نجومه تيبوهو موكوينا ولوكاس ريبيرو ومارسيلو أليندي بجانب الهداف السريع بيتر شالوليلي الأكثر مساهمة تهديفية برصيد 3 أهداف.

ويراهن صن داونز على إقامة المباراة في الثالثة عصرا على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وهو توقيت يؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي أملا في تحقيق نتيجة مميزة تقود الفريق نحو النهائي.

وسبق أن توج الفريق الجنوب أفريقي باللقب مرة وحيدة عام 2016 مقابل 12 مرة للأهلي.

وفى نفس السياق ، طالب البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز لاعبيه بضرورة الفوز على الاهلى قبل لقاء الإياب بالقاهرة قائلا "إن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بطل البطولة 12 مرة أمر غير قابل للتفاوض".

وأضاف: "إذا حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ضد العملاق المصري، فسيكون لدينا فرصة جيدة للفوز بالمباراة والتقدم إلى نهائي البطولة".

وأكد كاردوسو: "هدفنا تقديم أداء جيد يوم السبت على أرضنا وإكمال المهمة الأسبوع المقبل في مصر".

وأشار، "إذا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية دون تلقي أي أهداف وهو ما حدث في مباراة الترجي، فإن ذلك سيضع ضغطًا على الأهلي لأن هدفا آخر منا كان سينهي المباراة".

ورغم تفوق الأهلي تاريخيًا في عدد الألقاب، إلا أن صن داونز يمتلك سجلًا إيجابيًا أمام الفريق المصري في السنوات الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات من آخر سبع مواجهات مباشرة، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.