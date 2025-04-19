شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر عبد الله السعيد بموعد جلسة تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك عبد الله السعيد لاعب الفريق بموعد جلسة تمديد تعاقد، مؤكدة أنها ستكون عقب نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، والذى حدد اتحاد الكرة موعده 20 مايو المقبل، خاصة أن فى ذلك الوقت سيكون الموسم قد قارب على الانتهاء.

وأبلغ عبد الله السعيد لجنة التخطيط بموقفه من تجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى آخر الموسم، مؤكداً لهم أنه ليس مُتسرعاً فى حسم هذا الملف، ولديه رغبة فى تأجيله حتى الانتهاء من الموسم الكروي.

وأصبح تجديد عقد عبد الله السعيد من الملفات المهمة عل طاولة مجلس الإدارة، وذلك فى ظل الطلبات التي أخطر بها اللاعب مسئولى النادى لتجديد عقده، الذى ينتهى آخر الموسم، فى الوقت الذى طالب فيه بتأجيل ملف التفاوض معه لحين الانتهاء من باقى الملفات داخل القلعة البيضاء.

ويرغب عبد الله السعيد فى الحصول على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة تعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، بحيث يحصل على 25 مليوناً فى الموسم الواحد، على أن يكون الموسم الثانى اختيارياً للاعب، يتم تفعيله بموافقة الطرفين، كما طلب السعيد الانتظار لحين التأكد من حفاظ الزمالك على قوامه الأساسى ما يدفعه للبقاء واستكمال مسيرته مع الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على البطولات، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة.

ولم يعقد مسئولو الزمالك جلسات رسمية مع عبد الله السعيد للحديث عن تجديد عقده مع الفريق، كما لم يناقش مسئولو الزمالك أي بند يخص التفاصيل المالية التي طلبها اللاعب، مقابل مناقشة بند الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، حيث أكد مسئولو الزمالك لعبد الله السعيد أنه سيتم التعاقد مع صفقات كبيرة، وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف.