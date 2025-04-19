شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: بيراميدز فى قمة التركيز لعبور أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون صعبة، ولكن اللاعبون يعلمون جيدا كيف سيتعاملون معها، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول، وعدم التسرع، خاصة وأن هناك مباراة إياب بعد أسبوع في القاهرة في ملعبنا لحسم التأهل للمباراة النهائية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف مصطفى فتحي، بأن فريق بيراميدز واللاعبين في قمة تركيزهم في ظل مرحلة رائعة وصل إليها الفريق متصدر بجدول الدوري ويسير بخطى جيدة نحو اللقب، وكذلك التواجد في نهائي كأس مصر، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمر رائع ولابد ألا يؤثر اللعب في أكثر من بطولة على تركيز اللاعبين، والكل حاليا لا يفكر سوى في دوري الأبطال وضرورة عبور أورلاندو نحو النهائي القاري.

شدد نجم بيراميدز، على أن لاعبي بيراميدز رجال بمعنى الكلمة، وسواء المصريين أو المحترفين يمتلكون خبرة اللعب في الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى، ولديهم ثقة كبيرة وطموح لمواصلة الموسم الرائع حتى التتويج بالبطولات.

ومن جانبه، اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بعثتي الأهلي وبيراميدز المتواجدتين حالياً في جنوب أفريقيا، استعداداً لخوض مواجهتي ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه الكامل على متابعة أوضاع الفرق المصرية المشاركة في المنافسات القارية، مشدداً على ضرورة تهيئة كافة الظروف المناسبة أمام الأندية لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة المصرية بالشكل الذي يليق بها.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بالتنسيق الفوري مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة للبعثتين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههما، سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي يقدمه الفريقان في مشوارهما الأفريقي، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم جميع الفرق المصرية الممثلة للوطن في المحافل الدولية.