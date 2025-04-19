شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تنهى ملف الراحلين تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، والمكونه من حسين لبيب رئيس النادي، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، على ملف الراحلين عن القلعة البيضاء نهاية الموسم من أجل إعادة بناء البيت الداخلي للفريق.

وجهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الموافق 1 مايو باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الإثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة، بعد أن قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة، في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصرى.

وشهد آخر ظهور للزمالك فوزه على سموحة في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر بهدف دون رد ، إلا أنه ودع البطولة، وكان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، بينما كان أخر ظهور للمصرى حقق فيه الفوز امام بتروجت برباعية نظيفة ببطولة الدورى.