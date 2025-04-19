موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

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حدد اتحاد الكرة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر 2025، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي المرتقب، الذي سيحدد بطل النسخة الحالية من البطولة الأقدم بالكرة المصرية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتم تحديد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن مع تحضير كافة الترتيبات الخاصة.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد أول بطولة كأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، بين فريقي بيراميدز والزمالك 20 مايو المقبل.

صدام متجدد بين الزمالك وبيراميدز



ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

طريق الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر



بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي (2-1).



ويحمل "الفارس الأبيض" الرقم القياسي في التتويج بلقب الكأس برصيد 28 لقبًا، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.