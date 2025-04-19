شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأورلاندو اليوم السبت فى نصف نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعب "سوكر سيتي" فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

2_ أورلاندو بيراتس يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 19.98 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.85 مليون يورو.

3_قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه، على رأسهم رمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والمغربي محمد الشيبي من أجل اقتناص نتيجة إيجابية من معقل أورلاندو.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب نجمه إبراهيم عادل هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد 5 أهداف للإصابة.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

4_ بيراميدز يفتش عن اللقب الأول وأورلاندو عن الثانى

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

5_ آخر ظهور لبيراميدز وأورلاندو فى دوري الابطال

حقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.