موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دروي أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه صن داونز، خصوصًا أنه يحمل سجل سيئ أمام هذا الفريق بالهزيمة مرتين بخمسة أهداف في جنوب أفريقيا.

ويراهن صن داونز على إقامة المباراة في الثالثة عصرا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، وهو توقيت يؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي أملا في تحقيق نتيجة مميزة تقود الفريق إلى النهائي.

وسبق أن توج الفريق صن داونز بلقب دوري الأبطال في مرة واحدة بموسم 2016 مقابل 12 مرة للقلعة الحمراء.

وفي السطور الآتية، نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:

مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

اليوم السبت 19 أبريل/نيسان 2025 على استاد لوفتوس فيرسفيلد.

في تمام الثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت السعودية.

تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports 6.