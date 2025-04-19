الامارات | عموتة: قادرون على الفوز رغم قوة المنافس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدرب الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، على أهمية التركيز والجاهزية الذهنية في مواجهة شباب الأهلي، اليوم، مؤكداً أن فريقه مستعد بشكل كامل لخوض اللقاء النهائي بطموح الفوز وتحقيق اللقب.

وقال عموتة، في مؤتمر صحافي أمس: «المباريات النهائية دائماً ما تكون لها ظروفها الخاصة وتعتمد على تفاصيل دقيقة، كما تختلف حسب مجموعة اللاعبين المتاحة لكل فريق. نحن نمتلك مجموعة تركز جيداً ولديها رغبة قوية في الفوز».

وأضاف: «عملنا خلال الأيام الماضية على جميع الجوانب التكتيكية، وركزنا على أدق التفاصيل، لأن مثل هذه المباريات تُحسم بجزئيات بسيطة. نأمل أن نُظهر فاعلية هجومية تليق باسم الجزيرة».

وتابع: «سبق لي التتويج بعدد من الألقاب، لكننا نواجه فريقاً متماسكاً يتمتع بالاستمرارية في تشكيلته، كما أنه متصدر جدول الدوري. المباراة ستكون صعبة، لهذا يجب أن نكون في قمة التركيز، ونستغل أخطاء الخصم بشكل ذكي».

وختم حديثه بالقول: «شباب الأهلي فريق متمرس، لكننا نمتلك الإمكانات والقدرة على الفوز».

من جانبه، أكد لاعب فريق الجزيرة، المصري محمد النني، جاهزيته التامة لتلبية احتياجات الجهاز الفني، مشيراً إلى أنه مستعد للعب في أي مركز يخدم مصلحة الفريق، حتى وإن كان ذلك في مركز غير معتاد بالنسبة له.

وأكد أن روح الفريق والتعاون الجماعي هما الأساس في مثل هذه المواجهات، وقال: «نلعب كمجموعة واحدة، والجميع يضع مصلحة الفريق أولاً، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز».