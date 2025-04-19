الامارات | باريس تستضيف بطولة «أبوظبي إكستريم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 9)، التي تنظمها «الرؤية العالمية لإدارة الرياضات» برؤية إماراتية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو وفنون القتال من مختلف أنحاء العالم، وذلك في صالة «دوغو» التاريخية، أحد أبرز المعالم الرياضية في باريس.

وتأتي هذه الاستضافة لتؤكد المكانة العالمية الرائدة التي تحتلها أبوظبي عاصمة لرياضات النخبة، ودورها المحوري في تطوير الفنون القتالية وتنظيم البطولات النوعية على المستوى الدولي، بما يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تصدير التجارب الرياضية المتميزة إلى أبرز العواصم العالمية.

وشهدت باريس، مساء أول من أمس، مؤتمراً صحافياً موسعاً للبطولة، بحضور عدد من أبطال العالم والرياضيين الفرنسيين المشاركين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الدولية، حيث سلط المشاركون الضوء على الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته أبوظبي في تطوير رياضة «الغرابلينغ» عالمياً، من خلال منصة ADXC التي تقدم نموذجاً احترافياً فريداً يجمع بين التنافسية العالية والجودة التنظيمية والفنية.

وأكد المشاركون، خلال المؤتمر، أن تنظيم البطولة في قلب باريس يمثل تتويجاً للثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي من المجتمع الرياضي الدولي، ونجاحها في تقديم بطولات تعكس التزاماً بمعايير الابتكار والتنوع، وتعزز مكانة رياضات الفنون القتالية على خريطة الرياضة العالمية.

من جهته، قال البطل الأولمبي الفرنسي غيوم شيني، الذي يخوض أولى مشاركاته في نزالات من دون البدلة (نظام الغرابلينغ)، إن أبوظبي نجحت في إرساء نموذج جديد لرياضات القتال، ومشاركتي في هذه البطولة هي بداية فصل جديد من مسيرتي الرياضية في صالة أعرفها جيداً، ولكن في إطار منافسة جديدة ومميزة.

من جانبه، اعتبر البرازيلي غابرييل سوزا، أحد أبرز أبطال الجوجيتسو في العالم، أن البطولة تمثل معياراً جديداً في مواجهات النخبة.