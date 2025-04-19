الامارات | نهائيات «الألعاب الجامعية» تنطلق في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي، اليوم، نهائيات النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، الكبرى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، والتي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وتُقام النهائيات في استاد محمد بن زايد وصالة مبادلة دوم بنادي الجزيرة، بمشاركة فرق جامعية تنافس في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة للطلاب والطالبات. ويقام برنامج النهائيات على مدار اليوم والغد، حيث تُلعب اليوم مباريات الكرة الطائرة وكرة القدم للطالبات، فيما يشهد يوم غدٍ نهائيات كرة السلة وكرة القدم للطلاب.