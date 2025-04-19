الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علاج

يتجه أحد المدربين في دوري أدنوك للمحترفين إلى عدم استكمال مسيرته مع ناديه في الموسم المقبل، بسبب ظروف صحية تستدعي وجوده في بلاده لتلقي العلاج، والحصول على وقت كافٍ للتعافي التام قبل العودة إلى استئناف عمله.

عروض

تلقى مهاجم عربي انضم إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة أكثر من عرض من نادٍ آخر، بعد تألقه اللافت مع ناديه، وإسهامه في سبعة أهداف خلال المباريات التي خاضها في الدوري، لكن اللاعب أكّد أن الموافقة على تلك العروض مرهونة بموافقة النادي المرتبط معه بعقد يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

انتقاد

تعرض مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى للانتقاد، بسبب تصريحات سابقة له أكّد فيها أن فريقه سيكون منافساً على التأهل لدوري المحترفين، بينما يحتل فريقه حالياً مركزاً متأخراً بعيداً عن الفرق المنافسة.

تسجيل

اقترح إداريون في أندية متخصصة في الرياضات الفردية عمل فترات نظامية لتسجيل اللاعبين، كما هو متبع في كرة القدم، وذلك بهدف تأمين الاستقرار الفني قبل المشاركة في البطولات.

نتائج

أرجع جمهور الفريق الذي يلعب في دوري المحترفين ويسجل نتائج متواضعة، قلة الانتصارات إلى غياب التفاهم بين أعضاء مجلس إدارة النادي، ما جعل الفريق يحتل مركزاً لا يتناسب مع إمكانات لاعبيه الفنية.

تصريحات

اشترطت إدارة نادٍ يشارك في دوري الدرجة الأولى، ويُعد من الأندية المرشحة للصعود إلى دوري المحترفين، على مدرب الفريق الأول عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية، حتى نهاية الموسم كشرط للتعاقد معه، بداعي أنها قد تؤثر في معنويات اللاعبين.

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