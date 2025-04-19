الامارات | موسى عباس: حظوظ شباب الأهلي والجزيرة متساوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحلل الرياضي الدكتور موسى عباس، أن فرص شباب الأهلي والجزيرة في الفوز بنهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) الذي يقام اليوم متساوية، بالنظر إلى طبيعة المنافسة، وما يملكه الفريقان من لاعبين وخبرة في التعامل مع البطولات، مشيراً إلى أن المباريات النهائية لا يمكن التنبؤ بما سيحدث خلالها، وتختلف بشكل كامل عن مباريات الدوري، وهو ما يجعل لهذه المباريات حسابات خاصة ومختلفة.

وقال عباس، لـ«الإمارات اليوم»: «نسبة الفوز في مباراة اليوم 50% لكل فريق، ولا يوجد فريق من الممكن أن يؤكد أفضليته، خاصة أنهما يتشابهان في أشياء كثيرة، حيث إن قوتهما في الخط الهجومي، وفيما يملكان من لاعبين مميزين قادرين على إحراز الأهداف في أي وقت، كما أن نقاط الضعف أيضاً متشابهة في الخط الخلفي، وهو ما يجعل حظوظهما في الفوز متساوية إلى حد كبير».

وأضاف: «مباريات الكؤوس التي تلعب بنظام خروج المغلوب والنهائيات لها حسابات مختلفة، حيث تتوقف نتيجتها على الفريق الأكثر هدوءاً، بجانب ردة فعل الفريق إذا تلقى هدفاً مبكراً، وكذلك المدرب الذي ينجح في قراءة المباراة جيداً، ويضع خطة اللعب بما يتلاءم مع قدرات فريقه، وهذا أمر موجود عند الفريقين، حيث هناك مدربون متميزون في هذه الجوانب، وكل هذه العوامل سيكون لها دور مهم في تحديد هوية الفريق الفائز في المباراة النهائية».

ورفض عباس، فكرة ربط حظوظ شباب الأهلي بنتائجه الجيدة في البطولات الأخرى، خاصة أنه يتصدر الدوري، وتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن كأس رابطة المحترفين مختلفة تماماً، والنهائي له حسابات خاصة.