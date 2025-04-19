اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس رابطة المحترفين

شباب الأهلي - الجزيرة 20:30

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز - الأهلي 17:00

أورلاندو بيراتس - بيراميدز 20:00

إيفرتون - مانشستر سيتي 18:00

وست هام - ساوثهامتون 18:00

أستون فيلا - نيوكاسل 20:30

الدوري الألماني

هايدنهايم - بايرن ميونيخ 17:30

رايو فاليكانو - فالنسيا 16:00

- سيلتا فيغو 18:15

لاس بالماس - أتلتيكو مدريد 23:00

روما - هيلاس فيرونا 22:45

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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