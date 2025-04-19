شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الطلائع فى ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ، المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب فى الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو المقبل باستاد جهاز الرياضة.

وكان تامر مصطفى، المدير الفني الجديد للإسماعيلى، قد منح لاعبيه إجازة 48 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، فى الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.

وأعاد تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادى الإسماعيلى، الفريق إلى الطريق الصحيح مجددا بعدما دخل الدراويش في دوامة النتائج السلبية قبل قدوم الجهاز الفني الجديد.

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى في قيادة الدراويش في 4 مباريات حتى الآن، نجح في الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز في كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى في الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد في كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائي على حساب بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلى قبل التعاقد مع تامر مصطفى لـ6 هزائم وتعادلين في آخر 8 مباريات ولم يحقق أي فوز خلالها تحت قيادة الثنائى حمد إبراهيم وعماد سليمان، ليقترب الإسماعيلى من مراكز الهبوط وشبح الخروج من كأس عاصمة مصر، قبل أن يعيد تامر مصطفى الدراويش للطريق الصحيح.