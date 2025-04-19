موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، مباراة صعبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي باستاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.