شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالمجموعة الثانية فى بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

عُقد منذ قليل، الاجتماع الفني وقرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 19 حتى 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا بمشاركة الأهلي.

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: نيمو ستارز الأوغندي وجي اس يو الكيني والفتح المغربي وكاستل الجزائري والحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من: حسام يوسف ومصطفى جابر وسيف عابد وزياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو ومحمد رمضان والمحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

ويسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلى حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر أبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال، فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.



