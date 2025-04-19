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منتخب شباب الهوكى يواجه كينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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منتخب شباب الهوكى يواجه كينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 19 أبريل 2025 12:30 ص

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الكيني، اليوم السبت، في ثاني مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 وحتى 25 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الهوكي مع زامبيا بعد غد الإثنين، حيث وصلت البعثة إلى ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كل من: مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول والثاني لحسم التأهل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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