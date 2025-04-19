شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح فى الزمالك بفسخ عقد زيزو مقابل تنازله عن المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

اقترح أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك حلاً لإنهاء الأزمة الحالية مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، يتضمن منح اللاعب الاستغناء الخاص به مقابل التنازل عن مستحقاته المالية، وفسخ العقد بالتراضى بين الطرفين.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك اقتراح فسخ العقد بالتراضى مع زيزو، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى آلان، ويسود اتجاه داخل مجلس الإدارة، للتصويت على القرار قبل البدء في إبلاغ اللاعب بهذه الخطوات وذلك من أجل إنهاء حالة الشد والجذب الدائرة حالياً بين الطرفين.

وكان نادي الزمالك قد أرسل خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.