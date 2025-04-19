شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: بيراميدز قادر على حسم البطولات التى ينافس عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أوباما، لاعب بيراميدز، أن لاعبي الفريق قدموا أداء مميزا في الفترة الأخيرة، ونجحوا في الوصول لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق أورلاندو بيراتس.

وقال يوسف أوباما، في تصريحات صحفية: أوجه الشكر اللاعبين على الوصول لنصف النهائي، ولم نستطع أن نصل لهذا الدور من قبل، ونسعى للصعود إلى النهائي.

وأضاف: إن الجميع في بيراميدز يريد النجاح مع الفريق، وذلك انعكس علينا بالإيجاب بالوصول لنهائي الكأس والمنافسة على بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وتابع: نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين على أعلى مستوى، ولديهم رصيد كبير من المباريات الدولية، وقادرون على حسم البطولات التي ننافس عليها.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بيراتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.