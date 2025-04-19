شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زيزو: اللاعب لن يحضر جلسة تحقيق الزمالك وطلبت ضمانات لحمايته والان مع تفاصيل الخبر

كشف المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، تفاصيل جديدة وتطورات في أزمة اللاعب الأخيرة مع ناديه.

وقال أشرف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج "الكابتن" عبر قناة دي إم سي: "تواصلت مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بصفة ودية للحصول على ضمانات بحماية وسلامة أحمد سيد زيزو داخل أسوار نادي الزمالك طبقا للوائح الفيفا، ولكن كان الرد مفاجئا بالنسبة لي، حيث قال لي نصا: أنا مش مدير أمن النادي.. أنا رئيس نادي الزمالك".

وأضاف محامي زيزو: "حاولت الوصول لحل ودي مع رئيس نادي الزمالك لضمان حماية زيزو في حال ذهابه للنادي، لكن الأمر لم يحدث".

وتابع: "زيزو لن يذهب لجلسة التحقيق غدا السبت، لأنه لم يتسلم إخطارا بعلم الوصول بموعد التحقيق، ولا نتعامل بما ينشر على السوشيال ميديا الرسمية للزمالك"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإخطار الوحيد الذي وصل كان بتغيب اللاعب عن التدريبات منذ يوم الخميس الماضي، وأن الأمر تم تحويله لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب".

وبسؤاله عن مستحقات زيزو، قال: "المستحقات التي طالبنا بها قيمتها 73 مليون جنيه لدى نادي الزمالك".

وختم محامي اللاعب كلامه قائلا: "أنا وزيزو نُقدِّر نادي الزمالك.. ولا توجد مشكلة لدى اللاعب إطلاقا في الحضور لنادي الزمالك".