شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه ينافس على 5 ميداليات فى أول أيام بطولة الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مواجهات اليوم الأول ببطولة الدوري العالمى للكاراتيه "البريميرليج"، والتى تقام في مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي منافسة قوية بين جميع المشاركين في البطولة.

وتألق لاعبو المنتخب خلال منافسات البطولة، ففي منافسات كاتا فردي سيدات، تأهلت اللاعبة جنى خميس للمنافسة على الميدالية البرونزية.

بينما في منافسات كوميتيه سيدات تحت 50 كجم فقد تأهلت ريم سلامة للمنافسة على الميدالية البرونزية، وتأهل زياد الغريب إلى المباراة النهائية على الميدالية الذهبية "كوميتيه" رجال تحت 60 كجم.

عبدالله هشام تأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على الذهبية في "كوميتيه" رجال تحت 75 كجم، وتأهل عبد الله ممدوح للمنافسةعلى الميدالية البرونزية.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبا ولاعبة، حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى، طه طارق، الحسن محمد، حازم محمد، عادل عمارة، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من: فريال أشرف، جنى على، نورسين على، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، آية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.