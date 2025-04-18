الامارات | لقب سادس لشباب الأهلي أم ثانٍ للجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد هزاع بن زايد مسرحاً للمباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) التي ستجمع شباب الأهلي مع الجزيرة في الساعة 20:30 من مساء اليوم، في نهائي مكرر لنسخة 2013-2014 من البطولة ذاتها، واللافت أنه أقيم في اليوم نفسه، وعلى الملعب ذاته، وقد فاز شباب الأهلي 2-1.

ويخوض شباب الأهلي النهائي الثامن له في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو النهائي السادس في آخر تسع نسخ من البطولة. وفي المقابل، فإن الجزيرة يخوض النهائي الرابع له في تاريخه والأول منذ 2013-2014.

ويعد شباب الأهلي صاحب المقام الرفيع في تلك البطولة، بعدما تمكّن من نيل اللقب خمس مرات، فيما حل وصيفاً في مناسبتين، بينما لم يتمكن الجزيرة من حصد اللقب سوى في مناسبة واحدة، وحل وصيفاً في نسختين أيضاً.

وسبق للفريقين أن التقيا في تسع مناسبات في الأدوار المختلفة من تلك المسابقة، حقق خلالها شباب الأهلي الفوز بأربعة انتصارات مقابل انتصار وحيد للجزيرة، وتعادلا في أربع مواجهات، فيما انتهت آخر ثلاث مواجهات بينهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعادل بالنتيجة ذاتها (2-2).

وتاريخياً، جمعت شباب الأهلي والجزيرة 43 مواجهة في عصر الاحتراف في كل البطولات، حقق خلالها شباب الأهلي 20 انتصاراً، مقابل 12 للجزيرة، وتعادلا في 11 مواجهة، علماً بأن «فرسان دبي» لم يخسر أمام «فخر أبوظبي» في آخر سبع مباريات أمام الجزيرة في كل المسابقات، إذ فاز في أربعة لقاءات وتعادل في ثلاثة، منذ خسارته في دوري أدنوك للمحترفين في أبريل من عام 2022 (1-2).

ويسعى شباب الأهلي المنتشي تحت قيادة مدربه البرتغالي، باولو سوزا، إلى حصد اللقب الثالث له في الموسم الجاري، بعد السوبر المحلي والسوبر الإماراتي القطري، في وقت بات فيه الفريق قريباً من حصد لقب الدوري بعد أن أصبح يغرد منفرداً في الصدارة، فضلاً عن أنه أصبح منافساً على لقب كأس رئيس الدولة، بعدما أصبح طرفاً في المباراة النهائية أمام الشارقة.

ولم يعرف شباب الأهلي طعم الخسارة في أي مباراة محلية خاضها هذا الموسم، فشق طريقه إلى نهائي كأس المحترفين بعد ست مباريات خاضها في الأدوار المختلفة، محققاً ثلاثة انتصارات، وتعادل في مثلهما.

ويعوّل مدرب شباب الأهلي صاحب الـ54 عاماً على كتيبة شباب الأهلي المدججة بالنجوم، خصوصاً الثلاثي سردار آزمون وفيدي كارتابيا ومؤنس دبور، إذ خاض النجم الإيراني سردار آزمون مباراتين في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم، وأحرز خلالهما ثلاثة أهداف، فيما مثل فيدي كارتابيا فريقه في خمس مباريات وسجل أربعة أهداف، وقدّم سبع تمريرات حاسمة، بينما أحرز مؤنس دبور ثلاثة أهداف في المواجهات الست له في البطولة.

وفي المقابل، فإن الجزيرة هو الآخر يسعى إلى التتويج بلقب البطولة للحفاظ على موسمه خالياً من الألقاب، بعدما ودع منافسات كأس رئيس الدولة وابتعد كثيراً عن لقب الدوري، بحلوله حالياً في المركز السادس بفارق 21 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر.

وخاض «فخر أبوظبي» ست مباريات في كأس المحترفين لم يعرف خلالها طعم التعادل، ففاز في ثلاث مباريات وخسر مثلها.

وعانى الجزيرة في الفترة الأخيرة على مستوى خط الدفاع في غياب خليفة الحمادي، ومحمد العطاس بداعي الإصابة، ما دفع مدربه المغربي، الحسين عموتة، إلى الاستعانة بخبرات المصري محمد النني في مركز المدافع لدعم الخطوط الخلفية.

ويبقى رهان الجزيرة قائماً على خبرات نبيل فقير وقدراته العالية، إلى جانب العودة القوية التي أظهرها عبدالله رمضان، بعد تعافيه من الإصابة، لكن تبدو الطموحات الأكبر على رامون ميريز هداف المسابقة حتى الآن برصيد خمسة أهداف.

. شباب الأهلي يخوض النهائي الثامن في البطولة، فيما يخوض الجزيرة النهائي الرابع.