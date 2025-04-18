شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يعود للمساهمة التهديفية مع سيراميكا بعد 14 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادة محمد شكرى ظهير أيسر نادى سيراميكا، بريقه من جديد، بعدما شارك أساسيا في فوز سيراميكا على زد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

مساهمة بعد 14 شهرا

ونجح محمد شكرى في صناعة الهدف الثالث لسيراميكا الذى سجله إبراهيم محمد في الدقيقة 22 بعدما لعب الركنية بشكل رائع، ليكسر صيام حوالى 14 شهرا، حيث يعود آخر صناعة لمحمد شكرى إلى 23 فبراير 2024 أمام بلدية المحلة في بطولة الدورى والتي انتهت بفوز سيراميكا 5 /3.

وتعرض محمد شكرى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى في الموسم الماضى ليبتعد حوالى 9 أشهر للتعافى من الإصابة ويبدأ المشاركة مع الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يبدأ أساسيا في مباراة زد.

سيراميكا إلى ربع النهائى

وتأهل فريق سيراميكا إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه الكبير على نظيره زد إف سي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

تقدم لسيراميكا محمد رضا في الدقيقة الرابعة، وسجل زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15، وأضاف إبراهيم محمد الهدف الثالث في الدقيقة 22، وتمكن أحمد بلحاج من تسجيل الهدف الرابع لسيراميكا في الدقيقة 84.

وحرص لاعبو سيراميكا على دعم زميلهم أحمد الفندوسي الذى تعرض للإصابة في مباراة فاركو بالدوري، حيث رفعوا قميص اللاعب أثناء المباراة، وقبلها رفعوا لافتة دعم للاعب الجزائري.