الإسماعيلى يجهز خالد النبريصى لمواجهة الطلائع فى كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، سرعة تجهيز الفلسطينى خالد النبريصى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر على استاد الإسماعيلية.

وغاب خالد النبريصى عن مباراة الإسماعيلى والاتحاد في كأس عاصمة مصر التي فاز بها الدراويش بهدفين نظيفين، فى الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، إراحة اللاعب من أجل تجهيزه بشكل كامل للمباريات المقبلة، والتي يبدأها الفريق بمواجهة طلائع الجيش.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائى كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلى من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائى بفارق الأهداف عن الفريق السماوى بعدما تساوى الفريقين فى النقاط.