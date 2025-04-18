شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور هداف دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر برصيد 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التوجولى ياو أنور مهاجم فريق البنك الأهلى، فى اعتلاء صدارة هدافى دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 أهداف ليقود فريقه لدور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.



ياو أنور

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائى بكأس عاصمة مصر فى نسختها الرابعة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق فى المجموعة الثالثة والرابعة.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلى وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبى الذى تراجع للمركز الثانى، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلى من المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس عاصمة مصر كالتالي: مباريات الذهاب

إنبى × حرس الحدود.. الثلاثاء 22 إبريل الساعة 7 مساءً

الإسماعيلى × طلائع الجيش.. الأربعاء 23 إبريل الساعة 4 مساءً

مودرن سبورت × البنك الأهلى.. الأربعاء 23 إبريل الساعة 7 مساءً

سيراميكا × بتروجت.. الخميس 24 إبريل الساعة 7 مساءً

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلى.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 5 مساءً

البنك الأهلى × مودرن سبورت.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا.. الأربعاء 21 مايو الساعة 5 مساءً

حرس الحدود × إنبى.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، فى وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصرى وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.