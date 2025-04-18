موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا غداً والقناة الناقلة

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يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز ، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز، ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب أفريقي غدا، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.

موعد مباراة الاهلى أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر غدٍ السبت موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة المقبل.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.