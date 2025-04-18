شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة خط السير تجبر الأهلى على الاستعانة بطيران بديل للعودة من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات الماضية، أزمة الطائرة الخاصة التى تجددت في جنوب أفريقيا خلال اليومين الماضيين، بعد رفض السلطات فى جنوب أفريقيا عودة الطائرة الخاصة التى سافر بها الأهلي، وفقاً لخط السير الذي حدده طاقم الطائرة.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.

بدأت الأزمة حينما قام مسئولو شركة الطيران المصرية التي وفّرت طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا بإنهاء إجراءات العودة إلى القاهرة، واكتشفوا أن السلطات في جوهانسبرج اشترطت عودة الطائرة من جوهانسبرج إلى القاهرة مُباشرة، وليس عبر ترانزيت في كينيا كما حدد طاقم الطائرة.

ونشبت أزمة بين شركة الطيران المصرية والسلطات فى جنوب أفريقيا أدت إلى تعذر انتظار الطائرة لبعثة الأهلى، مما اضطر طاقم الطائرة إلى المغادرة دون البعثة وقبل يوم من إقامة المباراة، حيث توجهت الطائرة مباشرة من جوهانسبرج إلى القاهرة، حيث وصلت مساء أمس الخميس.

الأزمة بين الشركة الوطنية المصرية وسلطات الطيران فى جنوب افريقيا حول خط سير رحلة العودة، إلى إجراء إدارة الأهلى إتصالات مكثفة مع شركة الطيران المصرية والسلطات فى جنوب أفريقيا، بجانب جهات أخرى وأحد البنوك الكُبرى، لإيجاد طيران "بديل" لإعادة البعثة، وأسفرت هذه الاتصالات عن اتفاق الأهلي مع إحدى شركات الطيران الأجنبية التى تمتلك أسطول طائرات فى جنوب أفريقيا على نقل بعثة الأهلي بعد مباراة صن دوانز إلى القاهرة، وقام البنك بتحويل مبلغ مالي كبير لشركة الطيران الأجنبية حتى تقوم بمهمتها.

وتسببت هذه الأزمة في تكبّد خزينة الأهلي مبلغا كبيرا وبالعملة الصعبة، لكن إدارة الأهلي تنوي مُخاطبة شركة الطيران المصرية خلال الأيام المقبلة من أجل تحمّل هذه التكاليف أو المساهمة فى جزء منها.

يذكر أن بعثة الأهلي عانت من أزمة مُماثلة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء الماضي، حيث تأخر سفر الفريق قرابة الـ3 ساعات بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن هبوط فى مطار جوهانسبرج وتم السفر بعد انتهاء الأزمة.