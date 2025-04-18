شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 21 - 18 ويحصد لقب كأس مصر لرجال كرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2024-2025 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وانتهت المباراة بنتيجة21 - 18 في النهائي.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 11 - 10 لصالح الأهلي في مباراة شهدت تفوقا ملحوظا للحارسين كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد.

واستطاع الأهلي في هذه المواجهة حصد الثلاثية، لقب الدوي والسوبر المصري والكئوس الأفريقية مايو المقبل.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي علي حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22، بينما تأهل الأهلي علي حساب البنك الأهلي.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24.



الأهلى والزمالك



الزمالك والأهلى نهائى كأس مصر لكرة اليد



المباراة



جانب من لقاء الأهلى والزمالك لكرة الليد



مباراة الأهلى والزمالك نهائى الكأس كرة اليد



مباراة النهائى لكأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك



مباراة نهائى كأس مصر الزمالك والأهلى



مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك والأهلى



مباراة نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك



مباراة نهائى كأس مصر لكرة اليد