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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 18 أبريل 2025 07:30 م
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز 2024 -2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تقام المباريات الموضوعة فى جدول الدوري الساعه 5 بدلاً من 4 ، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.
وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري بداية من الجولة الثالثة، وتم إخطار جميع الأندية بذلك.
وتعود عجلة قطار الدورى المصرى "دورى nile" للدوران مجددا فى 28 أبريل الجاري بمنافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية فى الدورى التى انقسمت لقسم ينافس على اللقب وقسم ينافس للهروب من الهبوط.موعد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصري
مرحلة تفادى الهبوط
الاثنين 28 أبريل
الجونة & سموحة..5 مساء باستاد خالد بشارة
الاسماعيلى & زد اف سى .. 8 مساء باستاد الاسماعيلية
طلائع الجيش & الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة
الثلاثاء 29 أبريل
إنبى & غزل المحلة ..8 مساء باستاد المقاولون العربمرحلة التتويج
الأربعاء 30 أبريل
حرس الحدود & بيراميدز.. 5 مساءً باستاد المكس
بتروجت & الاهلى..8 مساء باستاد الكلية الحربية
الخميس 1 مايو
سيراميكا & البنك الأهلى .. 5 مساء باستاد هيئة قناة السويس
المصري & الزمالك.. 8 مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية
ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.
وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.
وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.
وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.القناة الناقلة لمباريات دوري نايل
وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.
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