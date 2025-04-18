شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز 2024 -2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تقام المباريات الموضوعة فى جدول الدوري الساعه 5 بدلاً من 4 ، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.

وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري بداية من الجولة الثالثة، وتم إخطار جميع الأندية بذلك.

وتعود عجلة قطار الدورى المصرى "دورى nile" للدوران مجددا فى 28 أبريل الجاري بمنافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية فى الدورى التى انقسمت لقسم ينافس على اللقب وقسم ينافس للهروب من الهبوط.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصريمرحلة تفادى الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة & سموحة..5 مساء باستاد خالد بشارة

الاسماعيلى & زد اف سى .. 8 مساء باستاد الاسماعيلية

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة

الثلاثاء 29 أبريل

إنبى & غزل المحلة ..8 مساء باستاد المقاولون العرب

مرحلة التتويج

الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود & بيراميدز.. 5 مساءً باستاد المكس

بتروجت & الاهلى..8 مساء باستاد الكلية الحربية

الخميس 1 مايو

سيراميكا & البنك الأهلى .. 5 مساء باستاد هيئة قناة السويس

المصري & الزمالك.. 8 مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية