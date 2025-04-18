شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طارق نجم منتخب السلة يجري عملية جراحية ناجحة ويشارك فى بطولة الأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمر طارق السعيد، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، عملية جراحية ناجحة فى اليد تحت إشراف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إصابته فى كسر وخلع بالإبهام.

وأكد دكتور أشرف محرم، أن اللاعب أجرى عملية جراحية بنجاح، ويستمر اللاعب في الجبس لمدة شهر ويعود بعدها إلى التدريبات دون التحام بعد 6 اسابيع .

وأضاف الدكتور أشرف محرم، أن نجم منتخب السلة يتمكن من التدريبات بشكل طبيعي بعد شهرين، مؤكدا أنه يستطيع المشاركة مع المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها فى أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، قد أعرب عن أمنياته للشفاء العاجل للاعب عمر طارق لاعب منتخبنا الوطني للرجال والنادي الأهلي متنمياً بعودته للعب سالماً والانضمام للمنتخب في بطولة الافروباسكت.

وتأهل المنتخب المصري لكرة السلة رجال إلى بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل، رغم خسارته أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 82-80، في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة للبطولة..