شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الهوكي أمام ناميبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب شباب الهوكي أمام ناميبيا بنتيجة 3-1، في أولى مواجهاته بتصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 وحتي 25 أبريل الجاري.

ويلتقي منتخب شباب الهوكي مع كينيا غدا، السبت، حيث وصلت البعثة إلى ناميبيا المستضيفة للتصفيات أمس الأول الأربعاء.

ويشارك فى التصفيات كل من، مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول والثاني لحسم التأهل.