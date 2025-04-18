شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك 11 - 10 بالشوط الأول في نهائي كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 11-10 بالشوط الأول في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

يسعي الزمالك في هذه المواجهة إلى حصد اللقب لمصالحة الجماهير، وسط طموح الأهلي في حصد الثلاثية بعد تحقيق لقبى السوبر المحلي والدوري.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي النهائي علي حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22، بينما تأهل الأهلي علي حساب البنك الأهلي.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24.