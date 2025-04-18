شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة يعلن ترشحه لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أنس أسامة، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر لكرة السلة، ترشحه لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء بيان أنس أسامة عبر صفحته الشخصية كالتالي:

في ضوء إعلان اللجنة الأولمبية المصرية عن فتح باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين، يشرفني أن أعلن عن قراري بالترشح لعضوية لجنة اللاعبين.

جاء هذا القرار انطلاقًا من إيماني العميق بأن اللاعب هو الركيزة الأساسية والمنتج الرئيسي في المنظومة الرياضية، وأنه من الضروري أن يكون في قلب كل قرار يُتخذ، ليس فقط من أجل ضمان حقوقه، بل لضمان تطور الرياضة ككل.

أسعى من خلال هذا الترشح إلى:

• توفير بيئة رياضية عادلة ومحترفة تضمن للاعبين التعبير عن آرائهم ومطالبهم.

• دعم وتطوير العقلية الاحترافية بما يواكب التطور العالمي في المجال الرياضي، ويُعزز من فرص لاعبينا في المنافسة الدولية.

• المساهمة في بناء منظومة رياضية متكاملة تحفظ حقوق اللاعبين والأندية على حد سواء، وتدعم العمل المشترك من أجل رفع مستوى المنتخبات الوطنية.

• تمكين اللاعب من أن يكون جزءًا فاعلًا في صناعة القرار الرياضي، لأنه الأقدر على التعبير عن احتياجات الرياضيين وتطلعاتهم.

أدعو زملائي اللاعبين، الذين لهم حق التصويت، إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، والتي ستُقام يوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل. مشاركتكم هي الخطوة الأولى نحو مستقبل رياضي أفضل.

معًا… من أجل رياضة تليق بمصر وبأبطالها.