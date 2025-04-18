شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحقق برونزية كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق رجال كرة اليد بالبنك الأهلي برونزية كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 30-25 .

فيما يواجه فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك نظيره الأهلي في السادسة مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة لحصد اللقب لمصالحة الجماهير، وسط طموح الأهلي في حصد الثلاثية بعد تحقيق لقبا السوبر المحلي والدوري.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي النهائي علي حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22 ، بينما تأهل الأهلي علي حساب البنك الأهلي .

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 .