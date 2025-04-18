بالساعة والتاريخ.. مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو – 13 يوليو المقبلين.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى من البطولة التي تقام بشكلها الجديد، وتقام البطولة في الولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيكون طرفاً في مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك".

ويلعب الأهلي مع إنتر ميامي فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" في "ميامي".

في حين يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي فى الجولة الثانية يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، الثامنة مساء اليوم ذاته بتوقيت القاهرة، بملعب "ميت لايف" فى "نيويورك".

ويختتم الأهلي مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الخامسة فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة بملعب "ميت لايف" في "نيويورك".

جدير بالذكر أنه تم مراعاة تعديل التوقيت الصيفي في مصر فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.

كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى من البطولة التي تقام بشكلها الجديد، وستقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.

تأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 20\2021، علمًا أنه حقق اللقب مرة أخرى في موسم 22\2023 حيث استعاد لقبه من الوداد المغربي الذي خسر النهائي أمامه موسم 21\2022، والذي رافق الأهلي كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية.

كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى موسم 23\2024، مما سمح لناديى صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف.