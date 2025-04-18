شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي عن مواجهة صن داونز غدا: مفيش حاجز نفسي ونسعى لكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف الشناوي، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب المباراة، "بالتأكيد المباراة ستكون صعبة أمام فريق صن داونز، ونعلم جيداً أنه منافس قوي، لدينا مباراتان فى بريتوريا والقاهرة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما يمكن فى مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابي".

وتابع قائد الأهلي، "اللاعبون لديهم رغبة قوية فى كتابة تاريخ مختلف والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ودرسنا صن داونز جيداً ولدينا تركيز كبير فى مباراة الذهاب غدا".

وشدد الشناوي على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب 12 لقباً أفريقياً، والنادي الثاني على مستوى العالم حصداً للألقاب القارية، ويحترم جميع المنافسين، وأن هناك دوافع كبيرة لتحقيق إنجاز جديد، ولا يوجد حاجز نفسي قبل مواجهة أي منافس بشكل عام، وجميع الفرق تعرف جيداً صعوبة مواجهة الأهلي في أي وقت، وما يهم اللاعبين فى النهاية هو حصد الألقاب.

واختتم قائد الأهلي قائلا، "كل الفرق تتطور، وأداؤها مختلف، وصن داونز نجح في ضم عناصر مميزة ويقيم معسكرات خارجية، وهذا من أسباب نتائجه القوية خلال السنوات الماضية، ولكن الأهلي هو أكبر الفرق، وينافس باستمرار، وقد وصل إلى النهائي 5 مرات الفترة الماضية، ويسعى للنهائي السادس واللقب الثالث على التوالي لدوري الأبطال".