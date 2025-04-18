شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر الزمالك: مستحقات زيزو ليست 70 مليون جنيه.. وسنمنحه حقه والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مستحقات أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق ليست 70 مليون جنيه، كما يتردد، مؤكداً أنها أقل من ذلك بكثير، لافتاً إلى أن مسئولى القلعة البيضاء عازمون على منحه حقوقه كاملة.

وأوضح المصدر أن زيزو ما زال لاعباً فى فريق الزمالك، ويجب عليه الالتزام باللوائح والقوانين والحضور إلى التدريبات الجماعية فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

واستقر أحمد مصطفى زيزو عدم حضور جلسة التحقيق التى أعلن عنها مجلس إدارة النادي غدا السبت بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات الجماعية للقلعة البيضاء منذ 7 أيام، على حد وصفهم فى البيان، الذى تم الإعلان عنه بالأمس الأربعاء.

وأرسل نادي الزمالك خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق،كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه غداً السبت في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.