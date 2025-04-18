شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: مواجهة الأهلي أمام صن داونز صعبة وهدفنا التأهل لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادته بتواجد فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، لافتاً إلى أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، «المباراة لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف فى نصف النهائي، وشاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتى تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».

وتابع كولر، «الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب فى جنوب أفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».



وأشار مدرب الأهلي إلى أن «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».



وشدد على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، وأن اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير.

وعُقد صباح اليوم، الجمعة، بأحد فنادق مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتى تقام غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدى حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقى الأهلى مع صن دأونز فى الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.