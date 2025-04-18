شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز.. الأرقام تنحاز لبطل جنوب أفريقيا فى القيمة التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فى "ذهاب" نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو.

تقدم النادي الأهلي مركزين في التصنيف الأسبوعي للأندية الأفريقية، وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، وتفوق الأهلي على صن داونز الذي تقدم مركزين ليتواجد في المركز الثامن، بينما اقتحم ستلنبوش الجنوب أفريقي قائمة العشرة الأوائل بالتصنيف حيث حل في المرتبة التاسعة بعدما تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في الوصول إلى نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 21 مرة متفوقًا على الترجي التونسي الذي صعد للمرحلة ذاتها في 15 مناسبة، بينما تواجد مازيمبي الكونغولي في المرتبة الثالثة بعدما صعد للمربع الذهبي في 13 مناسبة.

من جهته يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء، ويعقد كولر إجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.