شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: طالبت اللاعبين بالاستمتاع أمام أورلاندو والتمسك بالتتويج القاري والان مع تفاصيل الخبر

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز ، على أهمية المباراة التي تجمعه بنظيره أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا على فخره الشديد بأن يكون بيراميدز فى هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري.

وقال يورتشيتش فى المؤتمر الصحفي، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك أن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، فى حين أن فريقه حديث العهد ولم يمر عليه سوى 6 سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة.

وأضاف مدرب بيراميدز أنه شاهد العديد من مباريات أورلاندو ويعرف كل شيء عن الفريق ولاعبوه لديهم الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، موضحا أنه لن يغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي.

المدير الفني أوضح أنه فخور بأن يتواجد بيراميدز بين الأربعة الكبار قي القازة، ومواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع ونسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار ومنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقه سيقدم مباراة كبيرة بدون أدنى شك.