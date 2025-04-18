شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات الدوري بسبب التوقيت الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز 2024 -2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تقام المباريات الموضوعة في جدول الدوري الساعه 5 بدلاً من 4 ، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.

وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري بداية من الجولة الثالثة، وتم إخطار جميع الأندية بذلك.

في سياق مختلف، قررت إدارة المسابقات فى الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل، على أن يُحدد فى وقت لاحق الملعب الذى تقام عليه المباراة.