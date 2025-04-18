شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير 3 لاعبين أجانب فى الدوري الموسم المقبل.. أبرزهم علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بعض اللاعبين الأجانب فى أندية القمة بالدورى المصرى من الرحيل الموسم المقبل بسبب عدم مشاركتهم الموسم الحالي أو تراجع مستواهم المعتاد بشكل كبير.

وتسعى أندية القمة للتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين لتعزيز قوة الفريق بسبب المنافسة الشرسة على صعيد المنافسة فى البطولات المحلية والأفريقية والدولية.

ويأتي فى مقدمة هؤلاء اللاعبين:

على معلول

يقترب التونسى على معلول لاعب فريق الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء تعاقده، حيث عانى اللاعب من إصابه بقطع في وتر أكيلس ولم يشارك سوى فى مباراتين.

وليد الكرتى

شارك المغربى وليد الكرتى صانع ألعاب بيراميدز في 20 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين فقط، ولم يعتمد عليه المدير الفني في التشكيل الأساسى الفترة الأخيرة.

لم يقدم التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك المستوى المطلوب هذا الموسم حيث شارك في 31 مباراة وسجل 7 اهداف فقط حيث لم يعتمد عليه بيسيرو المدير الفني في التشكيل الأساسى الفترة الماضية.