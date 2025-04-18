شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: نرفض ضم نجم عالمي فى كأس العالم للأندية حتى لو كان رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

تناولت الكثير من وسائل الإعلام المصرية، وربما العربية، تقارير كثيرة خلال الفترة الأخيرة ذهبت إلى أن النادي الأهلي يدرس بجدية التعاقد مع أحد النجوم العالميين للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأشارت هذه التقارير إلى أن النادي الأهلي يرغب فى الاستعانة بجهود نجم كروي عالمي في هذا المحفل الكبير من أجل المساهمة فى تحقيق نتائج جيدة، بجانب الاستفادة تسويقياً من تاريخ واسم هذا النجم الكبير، بل إن البعض تحدث عن رغبة الأهلي فى ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف حالياً في النصر السعودي.

في هذا الشأن، تحدثنا مع مصدر في الأهلي بخصوص هذا الأمر، وأكد أن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق، ولا يوجد أي تفكير فى ضم نجم كبير للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وقال المصدر، فكرة ضم لاعب، مهما كان اسمه أو تاريخه، فى بطولة تُقام لمدة شهر على سبيل المثال مرفوضة تماماً، موضحاً أن تجربة حمدي فتحي الذي تم الاتفاق مع نادي الوكرة القطري على استعارته فى كأس العالم للأندية لن تتكرر.

وأكد المصدر أنه ليس منطقياً أن نتعاقد مع لاعب عالمي يشارك مع الفريق عدة مباريات ثم يرحل لأن هذا سيؤثر سلباً على الحالة النفسية للاعبي الفريق.

ورداً على أنباء التفاوض مع كريستيانو رونالدو قال المصدر، "احترموا عقول الجماهير.. الكلام ده مالوش أساس من الصحة.. مش هنجيب رونالدو ولا أي نجم كبير.. هنجيب صفقات قوية تلعب معانا كام موسم مش كام يوم".

وأشار المصدر إلى أن تفكير إدارة الكرة في الأهلي حالياً يقوم على تدعيم الفريق بصفقات قوية فى كل المراكز، وبقاء هذه الصفقات مع الفريق عدة مواسم وليس بضعة أسابيع.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنسختها الجديدة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الإولى رفقة ، إنتر ميامي بقيادة نجمه الإسطوري ليونيل ميسي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي ، وسيكون طرفاً في مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك".