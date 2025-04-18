شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عُقد صباح اليوم، الجمعة، بأحد فنادق مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتى تقام غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدى حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقى الأهلى مع صن دأونز فى الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.