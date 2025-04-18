شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ملف بطولة كأس عاصمة مصر ، التي ودعها الفريق أمس الأول أمام سموحة، بعد احتلاله المركز الرابع فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، فى الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدورى، والمقرر أن تجمع الفريقين بعد مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء يوم 1 مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

فاز الزمالك فى آخر ظهور له على سموحة في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بهدف دون رد، إلا أنه ودع البطولة، وكان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، بينما كان آخر ظهور للمصرى حقق فيه الفوز امام بتروجت برباعية نظيفة ببطولة الدورى.