بطولة ألمانيا: دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال

الرياص - اسماء السيد - برلين : يأمل بوروسيا دورتموند في الإبقاء على آماله الضئيلة في حجز بطاقة الموسم المقبل الى مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد أربعة أيام على خروجه من ربع نهائي المسابقة القارية العريقة التي حل وصيفا لها قبل اقل من عام.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في الدوري بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة مع تبقي خمس مراحل.

بعد أن عانى بوروسيا دورتموند من أسوأ موسم محلي له منذ عقد، أصبح تراجعه المفاجئ أكثر حيرةً على خلفية أدائه الرائع ضد برشلونة الإسباني الثلاثاء في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

حقق دورتموند فوزا كبيرا على برشلونة 3 1 سجلها مهاجمه الدولي الغيني سيرهو غيراسي ثلاثية. وتم إلغاء هدفين آخرين للفريق الالماني بداعي التسلل.

ومع ذلك، حُسم مصير دورتموند بعد أداء ضعيف في مباراة الذهاب التي خسرها برباعية نظيفة.

وكما حدث العام الماضي عندما تعثر دورتموند في الدوري وأنهاه في المركز الخامس، بينما تغلب على باريس سان جرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الاسباني، وميلان الايطالي، ونيوكاسل الانكليزي وآيندهوفن الهولندي في طريقه إلى المباراة النهائية في ويمبلي، فإن طموحات دورتموند محبطة بسبب تذبذب مستواه.

سيكون للغياب عن دوري أبطال أوروبا عواقب وخيمة على دورتموند، النادي الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل الأوروبي.

لم يغب دورتموند عن دوري أبطال أوروبا إلا مرة واحدة منذ فوزه بلقبين متتاليين في الدوري تحت قيادة مدربه وقتها يورغن كلوب عامي 2010 و2011.

يُعدّ قلب الدفاع نيكلاس زوله رمزًا لعدم ثبات أداء النادي. زوله، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2020 مع بايرن ميونيخ، تعاقد معه دورتموند لتدعيم دفاعه، لكنه لم يُظهر أفضل مستوياته إلا بين الحين والآخر.

وفي حديثه بعد مباراة برشلونة، لم يستطع زوله تفسير عدم القدرة على التنبؤ بأداء دورتموند.

قال "السؤال الذي يواجهنا هو لماذا لا نلعب بهذه الطريقة في مباريات الدوري الألماني؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا مرة أخرى قبل مواجهة مونشنغلادباخ، حتى نتمكن من تقديم أداء مماثل".

واضاف "لدينا مستوى مذهل من الكفاءة، وهذا أمر لا جدال فيه من خلال العزيمة التي أظهرناها اليوم، والطريقة التي وضعنا بها فريقًا مثل برشلونة، أحد أفضل الفرق في أوروبا، تحت ضغط كبير".

وتابع "علينا بالتأكيد أن نقبل الانتقادات الموجهة إلينا بشأن تناقضنا. لكننا نبحث عن حلول، ونتحدث عنها يوميًا".

يتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ بنقطتين على دورتموند، وهو أيضًا مرشح بقوة للتأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية.

ويدرك دورتموند جيدا أن الفوز السبت قد يمنحه المركز السادس ويقربه من المراكز الأربعة الأولى، في المراحل الأخيرة من الموسم.

من جهته، يسعى بايرن ميونيخ المتصدر الى مداواة جراحه القارية بدوره عقب خروجه من ربع النهائي ايضا على يد إنتر ميلان الإيطالي وبالتالي تبخر حلمه في خوض المباراة النهائية المقررة على أرضه في 31 أيار/مايو المقبل.

ويبتعد بايرن ميونيخ ست نقاط في الصدارة عن أقرب مطارديه باير ليفركوزن، بطل الموسم الماضي.

ويملك النادي البافاري فرصة الحفاظ على الفارق ذاته ان لم يكن توسيعه كونه يحل ضيفا على هايدنهايم صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.

من جهته، يخوض باير ليفركوزن الطامح الى الابقاء على آماله في الدفاع عن لقبه حتى المرحلة الأخيرة، اختبارا سهلا نسبيا امام مضيفه سانت باولي الخامس عشر الأحد.